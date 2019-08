Carlentini, il cadavere di un uomo trovato in un sacco di plastica abbandonato in campagna

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione e’ stato rinvenuto ieri all'interno di un sacco di plastica un appezzamento di terreno in contrada Cirico in territorio di Carlentini.

La scoperta e stata fatta da un residente che ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Augusta, della stazione di Carlentini oltre il medico legale e il magistrato di turno della Procura. Ancora da stabilire l'identità dell'uomo la cui età dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 55 anni.