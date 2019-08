Il siracusano Samuele Burgo in K2 1000 vola alle Olimpiadi di Tokio 2020

Il siracusano Samuele Burgo in coppia con Luca Beccaro, classificandosi sesti nella finale della specialità olimpica del K2 1000 maschile che si sono svolti oggi a Szeged, in Ungheria, hanno conquistato l’ultimo posto utile per l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Rispetto alla gara di ieri in semifinale, oggi l’imbarcazione italiana ha prodotto il massimo sforzo nella prima parte, pagando poi nel finale, ma riuscendo a salvare la posizione che vale i Giochi del prossimo anno.