Buccheri, festeggiati i 100 anni di Vincenzo Licciardo

Festa grande venerdì pomeriggio 23 Agosto alla Casa di Risposo per anziani “S. Calafato” di Buccheri, gestita dalle imprese sociali Passwork di Canicattini Bagni e Iris di Siracusa, per i 100 anni di Vincenzo Licciardo, uno degli ospiti della struttura del piccolo Comune montano, diretta da Daniela Gazzara.

Ad aprire i festeggiamenti per l’ambito traguardo di Licciardo, nato il 23 Agosto 1919 a Buccheri, sono stati la Presidente di Iris, Viviana Bonifacio, la responsabile della Casa di Riposo, Daniela Gazzara, e gli interventi di due dirigenti dell’Asp di Siracusa, il Dott. Alfonso Nicita, e la Psicologa Sabrina Giardina, responsabile dell’Educazione alla Salute per la Terza età.

Con loro anche il Parroco di Buccheri, Don Marco Ramondetta, per la benedizione, e Padre Gaetano Garfì, oggi in pensione, Parroco storico del piccolo centro ibleo.

A portare i saluti e gli auguri del Sindaco Alessandro Caiazzo, è stato il Vice Sindaco, Francesco D’Angelo.

A lui e alla famiglia, il Vice Sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale, ha fatto dono di due quadri con l’albero genealogico del festeggiato.