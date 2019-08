Trattativa M5S-Pd, si fa strada l'ipotesi di Roberto Fico premier

Sembra crescere nelle ultime ore l'ipotesi che vedrebbe il presidente della Camera, Roberto Fio, possibile premier di un governo M5s-Pd. L'idea è emersa in un vertice della maggioranza Pd e vedrebbe concordi i renziani.

Il premier dimissionario Giuseppe Conte, intanto, ha rotto un silenzio che durava da giorni: "Per quanto mi riguarda, la stagione con la Lega è chiusa e non si riaprirà". Il messaggio è chiaro: sono disponibile a un Conte bis, ma bisogna chiudere definitivamente la porta a Salvini.

Anche i Cinque Stelle devono fare anche i conti al loro interno. La base è divisa tra chi vorrebbe andare al voto e chi punta ad un accordo con i Dem. Tanto che si avvicina l'ipotesi del voto su Rousseau.

Il presidente Sergio Mattarella, dal canto suo, è stato netto: martedì vuole risposte chiare. E soprattutto vuole un nome per dare l'incarico. Poi potrebbe concedere un altro po' di tempo per permettere all'incaricato di formare la squadra di governo