Siracusa. rinnovo concessione loculi: Bonafede ripresenta la proposta

"Una proroga, con un vizio di forma, che ci allarma alla luce dell’imminente votazione in aula del bilancio". Così il consigliere comunale di Cantiere Siracusa, Sergio Bonafede, commenta la decisione dell'amministrazione comunale di rinviare a fine settembre la scadenza dell'avviso per il rinnovo della concessione dei loculi a Siracusa.

"Riteniamo - afferma - che le scadenze debbano essere modificate dall’aula, come da sua prerogativa e non dalla Giunta municipale che può solamente modificare le tariffe".

Nel frattempo Bonafede ha ripresentato con carattere di urgenza la sua proposta che prevede la modifica dell’attuale scadenza del pagamento dagli attuali 25 a 36 anni a far data dal 1997,che vede così la prossima scadenza nel 2033.

"Mi auguro - conclude - che la proposta venga calendarizzata nel più breve tempo possibile per risolvere la querelle che si è protratta un po’ troppo nel tempo".