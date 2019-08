Siracusa, in possesso di cocaina e munizioni: finisce ai domiciliari

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale. Si tratta di Gianclaudio Assenza, siracusano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 confezioni termosaldate di cocaina del peso complessivo di 0,9 grammi, 1 bilancino di precisione, ritagli di buste di cellophane di forma circolare usati per il confezionamento dello stupefacente, 2 manoscritti con cifre di denaro e nomi di presunti acquirenti, 1 cucchiaino con tracce di stupefacente, 10 cartucce inesplose calibro 9 x 21, 1 cartuccia inesplosa calibro 9 x 19 e 490 euro.

Assenza, inoltre, ha violato gli obblighi della Sorveglianza Speciale poiché all’interno del suo appartamento è stato trovato in compagnia di un noto pregiudicato ed è stato denunciato per il possesso delle cartucce.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.