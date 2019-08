Priolo, nessuna traccia di arsenico nelle urine di bambini, docenti e dipendenti del Polivalente

Nessuna traccia di arsenico nei campioni di urine, prelevati da bambini, personale docente e Ata e dipendenti del centro Polivalente di Priolo.

Questo quanto stabiliscono gli esami di laboratorio effettuati le scorse settimane da un laboratorio specializzato, dopo che l’Arpa e l’ex Provincia hanno reso noti i dati del report sulla qualità dell’aria, che in alcuni mesi del 2018 hanno evidenziato, nella centralina posta al Polivalente, valori di arsenico al di sopra della norma.

"Già nel 2012, con la precedente Amministrazione comunale, - afferma il sindaco Pippo Gianni - la media annuale aveva stabilito valori di arsenico nettamente superiori a quanto previsto dalle normative vigenti, eppure i dati non sono stati divulgati e nulla è stato fatto. Noi, oltre agli esami delle urine eseguiti a campione, abbiamo provveduto a posizionare apparecchiature per monitorare la qualità dell’aria nei 4 punti cardinali del paese. Ogni dodici ore vengono effettuati prelievi - riferisce il primo cittadino - per avere un quadro chiaro della situazione. Oltre agli esami delle urine sono stati effettuati prelievi sull’acqua e sui vegetali prodotti nel nostro territorio, che hanno escluso la presenza di arsenico. Da tempo - conclude - è stato presentato un esposto-denuncia per risalire ad eventuali responsabilità".