Tre anni dal sisma che distrusse Amatrice e Accumoli, tarda la ricostruzione

Amatrice e Accumoli si preparano a celebrare la notte della memoria, a tre anni dal sisma che alle 3:36 del 24 agosto 2016. Per i due comuni del Reatino sarà la notte del silenzio e del ricordo delle 249 vittime. Ad Amatrice una veglia e una fiaccolata tra le vie dell'antico borgo all'ombra della Laga che culminerà alle 3:36 con i rintocchi di campana, uno per ogni vittima. La Santa Messa, aperta a tutti, sarà celebrata il 24 agosto, alle 11 al Palazzetto dello Sport (e in diretta su Rai Uno), dal Vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili. Accumoli farà lo stesso, ricorderà le sue 11 vittime con una veglia, nella frazione di Illica e con una messa celebrata da Monsignor Pompili il 24.

Ma a distanza di 3 anni da terribile sisma, i piccoli borghi del Centro d'Italia attendono una ricostruzione che tarda a decollare.