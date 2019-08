Siracusa, rilevatori di velocità sulla strada di Targia: da lunedì al via gli interventi

Saranno installati rilevatori di velocità con display luminoso sulla ex 114, a Targia, nel tratto che va da viale Scala Greca alla rotatoria di contrada Spalla.

Uno sarà posizionato sul lato destro con direzione Priolo all'altezza del bivio Stazione stazione; l'altro sul lato destro in direzione Siracusa all'altezza del bivio per Stentinello.

Sulla strada saranno installati anche segnali luminosi di controllo elettronico della velocità: il primo nel tratto in direzione Priolo, nella discesa della strada di Targia e il secondo, in direzione Siracusa, all'altezza del distributore di carburante Eni.

Pertanto da lunedì 26 agosto al 20 settembre sulla strada di Targia ci sarà il restringimento della carreggiata e vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati per consentire il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.