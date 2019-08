Siracusa, soccorso in mare alla Marchesa del Cassibile

Soccorso in mare nel primo pomeriggio di oggi nello specchio acqueo la Pineta del Gelsomineto della Marchesa del Cassibile. Una ragazza, cadendo malamente in acqua dalla scogliera, riportava delle lesioni per le quali era necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Dalla Capitaneria è stato disposto l'invio di una motovedetta e di un battello pneumatico,

Con la collaborazione di un’infermiera libera dal servizio, la ragazza ferita è stata immobilizzata con la barella spinale, trasbordata sulla motovedetta e condotta al porto di Siracusa dove è stata presa in consegna dal 118 e trasferita all'Umberto I°.

