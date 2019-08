Siracusa, procedura di licenziamento per i 77 dipendenti ex Spaccio Alimentare

Sarà avviata entro il 30 settembre la procedura di licenziamento per i 77 dipendenti dell'ex Spaccio Alimentare, il supermercato che si trovava presso il centro commerciale ex Papiri.

Il gruppo Cambria ha comunicato al Ministero del lavoro e a sindacati la propria decisione.

"Entro il 30 settembre - si legge nella comunicazione - sarà raggiunto il limite massimo delle ore di Cigs fruibili; l'azienda versa in uno stato di crisi che non le consente di trovare misure alternative ai licenziamenti. Il mancato passaggio ad un'altra società interessata a gestire il punto vendita - continua - rendono obbligatorio attivare la procedura. I dipendenti erano stati collocati a zero ore in attesa della ristrutturazione dell'area vendita e della cessione a Sviluppo Arena. Ad oggi - conclude la società - purtroppo non si sono verificate queste condizioni e siamo costretti ad avviare la procedura i licenziamento".