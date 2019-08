Buccheri, 100.000 euro per la messa in sicurezza della discarica di contrada Piana Sottana

n arrivo 100.000 euro dalla Regione per la messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani contrada Piana Sottana a Buccheri.

Il dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha approvato il progetto utilizzando i fondi compresi nel “Patto per il Sud”.

Il Comune adesso provvederà a predisporre il bando di gara.