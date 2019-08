Amo Siracusa: "Lavori in via Francesco Guardi e in via Riviera Dionisio il Grande nel segno della sicurezza"

i lavori per la regolazione di via Francesco Guardi con la realizzazione della segnaletica orizzontale, e per la posa dei dossi in via Riviera Dionisio il Grande guardano al miglioramento della circolazione stradale e alla riduzione di situazioni di pericolo.

A sostenerlo è il gruppo consiliare Amo Siracusa.

“Particolarmente significativo – dichiarano Gaetano Favara, Michele Mangiafico e Carlos Torres – è il provvedimento di limitazione della velocità in via Riviera Dionisio il Grande". I consiglieri, su questa tematica, inoltre, hanno sottoposto all'amministrazione comunale un emendamento al bilancio di previsione che chiede di istituire in città "zone 30", vale a dire aree con limite di velocità massimo di 30 km/h.