Siracusa, discarica davanti la spiaggetta di via Lido Sacramento

La zona antistante laspiaggetta libera di via Lido Sacramento, ridotta in discarica a cielo aperto. La denuncia arriva dal consigliere comunale, Carlo Gradenigo. che punta l'indice verso "l'inciviltà di chi preferisce buttare i rifiuti accanto e non dentro gli appositi contenitori".

"Ho già segnalato agli uffici competenti la situazione - riferisce Gradenigo - l'unica soluzione può essere la rimozione e il trasferimento dei cassonetti nelle traverse limitrofe. Un piccolo gesto per liberare dalla vergogna, un tratto di spiaggia di 200 metri racchiuso tra due attività commerciali per le quali è già attiva e prevista la raccolta differenziata porta a porta con l'utilizzo dei mastelli che - conclude - rendono oltremodo inutili quegli orribili e pericolosi cassonetti in mezzo alla strada"..