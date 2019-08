Trovato morto Andrea Zamperoni, capo chef di Cipriani Dolci

Andrea Zamperoni, lo chef italiano di Cipriani Dolci, è stato trovato morto. Lo riporta la Nbc citando un comunicato della stessa azienda di ristorazione.

Zamperoni era scomparso da sabato scorso. Aveva 33 anni e viveva nel Queens. Era stato visto per l'ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte, ha detto al New York Post il manager del ristorante, Fernando Dallorso. I suoi amici avevano avvertito la polizia lunedì, quando Zamperoni non si era presentato al lavoro.

Sul corpo di Andrea Zamperoni sarà eseguita un'autopsia per determinare la cause della morte. Lo affermano alcune fonti della polizia di New York ai media americani.