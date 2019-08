Noto, ritrovata in fondo ad un dirupo la 26enne che si era allontanata da casa. VIDEO del recupero

È stata ritrovata intorno alle 14 di oggi dai Carabinieri, in località San Corrado fuori le mura, all'altezza del ponte di Santa Chiara, la ragazza di 26 anni che ieri si era allontanata da casa. La giovane si trovava in fondo ad un dirupo di circa 20 metri. È stata Recuperata dai vigili del fuoco con l’elicottero del nucleo vf di Catania e personale Saf e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. I familiari, preoccupati, oggi avevano lanciato un appello anche sui social.