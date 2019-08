Lampedusa, turista si arrampica su scogliera e causa caduta di pietre

Un turista di 52 anni, a Lampedusa, si è arrampicato su una scogliera tra l'isola dei Conigli e la Tabaccara per fare delle foto e ha provocato una caduta di alcune pietre, rimanendo leggermente ferito.

A recuperare il turista sono stati i vigili del fuoco. Il turista è stato portato per precauzione nel poliambulatorio per accertamenti.