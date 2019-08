Siracusa, minaccia la moglie con una pistola a gas: denunciato tunisino

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della moglie. Si tratta di un uomo di 54 anni di nazionalità tunisina.

L’uomo, che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a gas con pallini metallici con la quale, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe minacciato la moglie e di un coltello. Da qui la denuncia, che è scattata anche per porto ingiustificato di arma da taglio.