Cassibile-Rosolini, operativo nuovo servizio interventi urgenti e assistenza

E’ stato attivato il nuovo servizio di sorveglianza attrezzata per "interventi urgenti ed assistenza al traffico" lungo le tratte autostradali siciliane: Messina-Palermo, Messina-Catania e Cassibile-Rosolini (tratta in esercizio della autostrada Siracusa-Gela). Il nuovo servizio ha la durata di 12 mesi ed è stato prontamente attuato per la “sostituzione e il mantenimento in perfetta efficienza di tutte le segnaletiche di parzializzazione e/o scambio di carreggiata presenti nelle arterie autostradali di competenza del Consorzio”.