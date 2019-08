Siracusa, strisce pedonali fantasma in via Tisia: la protesta simbolica del consigliere Burgio (M5S)

Segnaletica orizzontale questa sconosciuta verrebbe da dire a Siracusa. A pensarlo è il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, che facendo un giro per la zona alta della città ha constatato la quasi totale scomparsa in particolare delle strisce pedonali.

Nella centrale via Tisia, e nelle vie adiacenti le strisce pedonali sono ormai poco visibili: "In una strada che è molto transitata da pedoni per via dei tanti negozi - afferma - la presenza evidente delle strisce pedonali è di estrema importanza. Non dimentichiamo - aggiunge - che nella zona c'è un istituto scolastico molto frequentato e poco più in là ce ne sono altri. Le strisce pedonali, insomma, sono importanti per disciplinare il traffico veicolare che, peraltro, in città è ormai diventato caotico e caratterizzato dalla frequenti violazioni delle più elementari regole".

Ecco allora che, provocatoriamente parte l'idea di darsi da fare autonomamente e, bomboletta spray in mano, ridisegnare le "strisce-fantasma": "E' solo un atto simbolico - precisa Burgio - per sollecitare l'amministrazione a curare anche questi aspetti della città, che sono poi strettamente collegati alla sicurezza di tutti i cittadini, sia pedoni che automobilisti".