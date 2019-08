Avola, spaccia dai domiciliari: tradito dal suo sistema di videosorveglianza

Nonostante fosse ristretto ai domiciliari, spacciava stupefacenti. Si tratta di Giuseppe Bianca, 56 anni, di Avola, la cui abitazione da tempo eratenuta sotto osservazione dai Carabinieri per un continuo viavai di giovani. Dopo aver notato un giovane che in maniera guardinga usciva dalla casa dell'uomo, è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire il residuo di eroina e materiale necessario al confezionamento delle dosi. Ad incastrare Bianca è stato il suo sistema di videosorveglianza installato sul pianerottolo del proprio appartamento, dal quale sono state estrapolate immagini che immortalano la cessione dello stupefacente. Il materiale per la preparazione delle dosi e la droga sono stati sequestrati, mentre Bianca è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.