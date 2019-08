Siracusa, rinnovo concessione loculi: manca il numero legale e si palesa la rabbia dell'opposizione

Presenti solo 11 consiglieri sui 14 necessari per aprire la seduta in seconda convocazione del consiglio comunale chiamato a votare la proposta di modifica del regolamento di polizia mortuaria presentata da Sergio Bonafede, che riguardava la questione dei loculi del cimitero.

La sessione si è chiusa pertanto senza l'approvazione di proposte all'ordine del giorno.

Già ieri la seduta era stata interrotta, sempre per mancanza di numero legale, mentre si votavano gli emendamenti di modifica del regolamento di polizia mortuaria.

"Avendo il Consiglio Comunale approvato due emendamenti relativi al pagamento non dovuto dei loculi - si legge nella nota di Siracusa Protagonista - adesso l’amministrazione Comunale deve immediatamente spostare la scadenza del 24 agosto almeno a fine ottobre, per consentire ai consiglieri comunali di esprimersi definitivamente sull’argomento, anche in attesa di un provvedimento legislativo che era in discussione presso i due rami del Parlamento. Nello stesso tempo - concludono Vinciullo, Castagnino, Alota e Basile - facciamo appello ai consiglieri comunali affinché mantengano la parola data in occasione della manifestazione che a luglio abbiamo organizzato davanti al Pantheon".

Per domani, intanto, l'opposizione in Consiglio comunale ha convocato una conferenza stampa per replicare alle affermazioni dell'amministrazione comunale.

Ma c'è anche chi motiva la propria assenza in aula di questa mattina, come il gruppo "Amo Siracusa": "Votare provvedimenti in assenza di pareri - si legge in una nota - costituisce anche un precedente preoccupante per il futuro dell’attività consiliare. Per questa ragione il gruppo non è stato presente ai lavori di questa mattina, che sarebbero proseguiti determinando, come ha stabilito la Corte dei Conti un atto illegittimo.

Esprimiamo soddisfazione - conclude il gruppo consiliare - per la decisione del Sindaco di prorogare entro la fine di settembre la scadenza per le istanze dei cittadini affinché l’iter delle modifiche del regolamento di polizia mortuaria possa essere completato con l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile garantendo la legittimità degli atti che voterà il Consiglio comunale".