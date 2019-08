Siracusa, incrocio via Mazzanti-via Antonello da Messina: nasce la rotatoria e cambia la viabilità

La rivoluzione della viabilità all'incrocio tra via Mazzanti e via Antonello da Mesina, nella parte alta di Siracusa, era stata annunciata agli inizi di giugno e in questi giorni è diventata realtà. L'obiettivo del cambiamento è quello di ridurre il numero dei tanti incidenti stradali che nella zona sono stati frequenti.

A sollecitare l'amministrazione comunale a dare il via alla mini rivoluzione della viabilità nella zona, a gennaio un'interrogazione del consigliere comunale Andrea Buccheri e a luglio scorso un sit in di Fratelli d'Italia.

Le due aiuole di piazza Maranci sono diventate in pratica un'unica grande rotatoria che sarà percorsa in senso antiorario perché sarà del tutto chiusa al traffico la bretella centrale tra le due aree verdi. Dunque, i mezzi che da via Mazzanti incrociano via Antonello da Messina potranno svoltare solo a destra. La bretella sud della piazza, così come avviene oggi, sarà percorsa solo in direzione di via Andrea Palma; sulla bretella nord, invece, si immetteranno i mezzi diretti in via Antonello da Messina e provenienti da via Serpotta, da via Decio Furnò e da via Andrea Palma. Il tratto di via Antonello da Messina che porta in via Mazzanti, e che costeggia una delle due aiuole, potrà essere percorso solo in direzione di viale Zecchino. Sulle bretelle nord e sud di piazza Maranci, che continueranno ad essere a senso unico, vigerà il divieto di fermata.