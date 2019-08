Siracusa, rinnovo concessione loculi: cade il numero legale, domani il voto definitivo

C'era molta attesa per la seduta di oggi del consiglio comunale che al punto sei dell'ordine del giorno presentava la modifica del regolamento di Polizia mortuaria, che proprio ieri è stata esaminata dalla terza e quarta commissione consiliare. Le due commissioni hanno deliberato due emendamenti che, in sostanza, prevedono l'eliminazione della retroattività della durata venticinquennale.

Oggi in aula dopo la richiesta del prelievo del punto all'ordine del giorno, è stato posta un'obiezione sulla sua trattabilità che ha riportato 15 voti a favore, 7 no e un astenuto.

Successivamente è stato posto il problema della mancanza di pareri.

Dopo ore di discussione, prima di passare al voto della proposta di modifica, è caduto il numero legale. Tutto è stato rinviato a domani.