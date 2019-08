Priolo, rapina a supermercato: arrestato un 26enne

Dovrà rispondere di rapina il 26enne arrestato ieri dalla Polizia a Priolo. Si tratta di Salvatore Bryan Orlando, già noto alle forze dell'ordine, che intorno alle 13 di ieri, ha fatto irruzione in un supermercato di via Edison, facendosi consegnare il denaro in cassa. Il giovane è stato rintracciato poco dopo e rinchiuso nel carcere di Cavadonna.