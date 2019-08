Siracusa, furto con scasso in area di servizio: bottino di migliaia di euro

Furto con scasso questa notte in un’area di servizio in contrada Targia, a Siracusa.

I ladri, dopo aver forzato la porta, hanno portato via circa 1.000 euro in contanti, tagliandi della lotteria per un importo pari a 3.500 euro e tabacchi per un valore pari a 7.000 euro.

Indagini in corso da parte della Polizia.