Offerta per il tempo libero, la provincia di Siracusa al 76° posto nella classifica de Il Sole 24 Ore

Terza tappa dello studio della qualità della vita 2019 de Il Sole 24 Ore che ieri ha pubblicato la classifica che analizza la situazione nelle 107 province italiane secondo l’offerta del tempo libero. La classifica nasce dall’incrocio di 12 indicatori, ciascuno dei quali fotografa un diverso aspetto del tempo libero: l’attrattività, la diffusione di bar e ristoranti, di librerie e agriturismi, l’offerta in termini di spettacoli, ma anche la spesa al cinema o a teatro.

La provincia di Siracusa occupa la 76ma posizione con un punteggio pari a 173,2, che la piazza nella parte bassa della graduatoria e il cui valore è giudicato "sotto la media".

Ma se in ambito nazionale il risultato lascia a desiderare, in confronto con le altre province siciliane, quella di Siracusa fa registrare una performance migliore: si piazza seconda dopo Messina (75° posto). Dietro Siracusa c'è Catania (77°), Palermo (78°), Ragusa (87°), Trapani (94°), Caltanissetta (95°), Agrigento (105°) e fanalino di coda, anche nazionale, Enna (107°).

Se si guardano uno per uno i singoli indicatori, il punteggio migliore la provincia di Siracusa lo ottiene per "Mostre ed esposizioni" con il 25° posto, a seguire il 44° per spesa per cinema e teatro, il 46° per eventi di teatro, il 48° per la permanenza media nelle strutture da parte dei turisti e il 54° per numero di librerie ogni 100.000 abitanti. Per il resto i punteggi sono sotto la media: 65° posto per densità turistica, 74° per numero di agriturismi, 67° per spesa pro capite per tutti gli spettacoli, 68° per ristoranti e bar, 83° per concerti, 94°per eventi sportivi e 98° per il cinema, inteso come spettacoli ogni 1.000 abitanti.