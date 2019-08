Siracusa, il Comune 895° nei controlli interni sull'esercizio 2017

Il Comun al 595° posto su 820 amministrazioni locali nell'analisi dei controlli interni degli enti locali con riferimento all'esercizio 2017. Il dato è contenuto nella deliberazione n. 23/2019 della sezione autonomie della Corte dei Conti pubblicata il 16 agosto scorso.

A darne notizia è il vicepresidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico: "Con questo studio - scrive in una nota - la Corte dei Conti stima il “rischio di controllo” risultante dalla capacità di ciascuna amministrazione locale di prevenire, individuare e correggere le irregolarità gestionali e gli errori contabili più significativi. Il Comune di Siracusa - prosegue - ha un indice di “rischio di controllo” del 66,13%, collocandosi nella penultima fascia, quella relativa alle amministrazioni locali con rischio medio-alto. Questa - continua Mangiafico - è l’ennesima cartina di tornasole della situazione critica, soprattutto dal punto di vista finanziario, che ha trovato il Consiglio comunale al momento del suo insediamento nell’estate del 2018. Delle sei tipologie di controllo che vanno a costituire i cosiddetti “controlli interni”, il Consiglio comunale - tiene a precisare - ha lavorato molto nei tredici mesi che abbiamo alle spalle soprattutto sul controllo sugli equilibri finanziari, in particolare attraverso l’individuazione, a dicembre del 2018, dei processi correttivi, in grado di interrompere i trend gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Ma - conclude - impegnati come siamo nel regolarizzare la situazione finanziaria dell’ente, minore attenzione viene posta ad una tipologia di controllo interno che caratterizza gli enti locali più virtuosi, ovvero il controllo sulla qualità dei servizi erogati. Non basta “fare”- conclude - i cittadini devono avere la percezione concreta che un servizio venga erogato e corrisponda alle proprie aspettative".