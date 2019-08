Siracusa, imbarcazione incagliata nell'Amp del Plemmirio

Imbarcazione da diporto incagliata all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.

Sul posto sono intervenute le motovedette della Capitaneria di porto di Siracusa per procedere alla messa in sicurezza delle persone a bordo e per verificare che non vi fosse il rischio di uno sversamento nelle acque del Plemmirio.

L’imbarcazione di circa 14 metri è stata trovata a pochissima distanza dalla scogliera, incagliata su un fondale basso, con a bordo 9 persone tutte in buone condizioni di salute.

Sette diportisti son state trasbordate sulla motovedetta mentre altre due persone, a seguito della verifica del corretto funzionamento dell’apparto propulsivo e dell’assenza di falle sullo scafo, sono riusciti a disincagliarsi e l'imbarcazione è stata scortata dalle motovedetta della Guardia Costiera fino al Porto di Siracusa.