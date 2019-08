Avola, lite tra vicini di casa sfocia nel sangue: 57enne accoltella il vicino e viene arrestato per tentato omicidio

Una banale lite tra vicini ad Avola nel quartiere “stazione” stava per trasformarsi in tragedia.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, prima volano parole pesanti, poi le percosse e infine Rosario Cappitta, 57enne di Avola, armato di coltello, avrebbe colpito più volte il vicino di 54 anni.

La lite è scoppiata all’interno e nelle immediate vicinanza del garage della vittima. Cappitta con in pugno un coltello di 15 cm di cui 7 di sola lama, ha raggiunto il vicino in varie parti del corpo, mirando all’addome, alla testa e agli arti inferiori anche mentre la vittima era accasciata per terra.

Un operaio della vittima è intervenuto per fermare l’aggressore che, avrebbe richiuso all’interno della sua mano il coltello per poi riaprirlo e tornare a colpire il 54enne.

Anche l’aggressore ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni dai sanitari dell'ospedale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto, intervenuti sul posto, hanno arrestato Cappitta, con l'accusa di tentato omicidio e in attesa dell'udienza di convalida hanno ristretto l'uomo ai domiciliari presso un familiare di Siracusa.

Nel corso della perquisizione domiciliare nella sua abitazione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e ritirati cautelativamente 2 fucili che l'uomo deteneva legalmente in casa.