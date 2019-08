Avola, parcheggiatori abusivi denunciati per tentata estorsione

Sono stati denunciati dalla Polizia con l'accusa di tentata estorsione per aver minacciato un automobilista di danneggiargli l'auto se non avesse dato loro la somma richiesta. Si tratta di due marocchini di 35 e 19 anni. L'episodio si è registrato ad Avola. Agenti del Commissariato di Avola hanno denunciato F.H., marocchino di 35 anni e N.I., marocchino di 19 anni, per il reato di tentata estorsione, in quanto hanno minacciato un uomo di danneggiare la sua autovettura se non versava loro una somma di denaro per averla parcheggiata.

I due uomini sono stati denunciati perché privi di documento di riconoscimento e di permesso di soggiorno. Sono stati, inoltre, segnalati alla competente Autorità Amministrativa perché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.