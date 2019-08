Crisi, M5S: "Salvini ormai inaffidabile". La replica del leader della Lega

I 5 stelle archiviano l'alleanza con Matteo Salvini e scendono in campo Beppe grillo e Romano Prodi. Quest'ultimo rilancia un governo di coalizione di lunga durata in chiave europeista che abbia come perno Pd ed M5s. IL fondatore del Movimento si riprende la scena aprendo anche lui la strada a questo progetto. Matteo Salvini lancia un ultimo appello in diretta Facebook perché si ritorni al "tavolo e si lavori".

Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Patuanelli e D'Uva sono compatti nel definire il leader leghista, "un interlocutore non più credibile", e "inaffidabile". "Prima - si legge in una nota diffusa dopo la riunione - la sua mossa di staccare la spina al Governo del cambiamento l'8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile".

Salvini reagisce a muso duro: "I M5s sono pronti a andare con Renzi e la Boschi domattina e sono io quello inaffidabile".

A questo punto, perché si consumi la crisi, manca solo il discorso di Giuseppe Conte, martedì al Senato, e le sue successive dimissioni. Solo a quel punto la parola passerà a Mattarella.