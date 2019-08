Siracusa, la foto del giorno della Nasa è ancora una volta di Dario Giannobile

Un nuovo scatto dell'astrofotografo siracusano, Mario Giannobile, scelto dalla NASA come fotografia astronomica del giorno (APOD). La foto è stata scattata a luglio scorso in occasione dell'ultima eruzione dell'Etna.

"Sebbene si veda l'eruzione dell'Etna - si legge nella spiegazione della fotografia - le nuvole non sono correlate all'eruzione. Sono nuvole lenticolari formate quando l'aria umida viene spinta verso l'alto vicino a una montagna o un vulcano. La scena surreale è stata catturata per caso e registra la congiunzione tra la Luna e la stella Aldebaran. La Luna appare in una luminosa fase a mezzaluna, illuminando un bordo della nuvola lenticolare inferiore. La lava rovente scorre a destra. Le nuvole lenticolari si formano e vacillano mentre le stelle scorrono lontano".

A marzo scorso un'altra fotografia di Giannobile era stata selezionata dalla Nasa: in quell'occasione lo scatto era stato effettuato a Punta Asparano nel cielo di Siracusa e riproduceva un allineamento molto particolare tra la Luna, Venere e Giove, che appaiono inclinati sul mare, a poca distanza l’uno dall’altro.

"Il nome della Sicilia e dell'Italia farà il giro del mondo - commenta Giannobile du Facebook - partendo dal sito della NASA fino alla sua applicazione nei telefonini e nei gruppi di fotografia e astronomia!"