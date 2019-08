Canicattini Bagni, festeggiati i 50 anni di sacerdozio del parroco Don Sebastiano Ferla

E' stata celebrata, ieri sera, nella Chiesa Madre della città, la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo, per i festeggiare il 50° anniversario di Sacerdozio del Parroco Don Sebastiano Ferla.

"Un buon Pastore – ha sottolineato Mons. Pappalardo – che in questi anni ha seminato tanto bene per la sua comunità".

All'evento hanno partecipato anche il Sindaco Marilena Miceli, alla Giunta comunale, ai rappresentanti della locale Stazione dei Carabinieri e del Comando di Polizia Municipale.