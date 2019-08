Nel Siracusano, conclusa la 32esima edizione dell'Operazione Nettuno

Si è conclusa la 32esima edizione dell'Operazione Nettuno che ha visto impegnati volontari di Nuova Acropoli provenienti da Siracusa, Floridia, Augusta, Catania, Ragusa, Roma, Milano e Bologna.

Tra le attività portate a termine gli interventi di primo soccorso, la squadra antincendio è partita dal Campo Base più volte, squadre di volontari hanno collaborato con la Guardia Costiera ed altre associazioni all’attività di sensibilizzazione per lo sgombero delle tende all’alba dopo le notti di San Lorenzo e Ferragosto.

Due le importanti novità di quest’anno: un progetto di riqualificazione della costa con pulizia e ripristino di un sentiero naturalistico da Fanusa all’Arenella in collaborazione con il comitato Pro-Arenella e la decorazione di 20 dissuasori in cemento con belle frasi e immagini.