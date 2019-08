Siracusa, scoperta "postazione di spaccio": sequestrate radio ricetrasmittenti, un binocolo, un bilancino di precisione e 300gr di sostanze stupefacenti

Una vera e propria postazione di spaccio è stata scoperta, dalla Polizia di Stato di Siracusa, in via Immordini. Un immobile era la "base", attrezzata di 4 radio ricetrasmittenti con relativi carica batterie, un binocolo e un bilancino di precisione.

Da qui, secondo gli inquirenti, potrebbe partire una rete di traffico illecito ben organizzata. Rinvenute e sequestrate anche 148 bustine di marijuana, 75 bustine di hashish ed un panetto della stessa sostanza avvolto in una pezzuola, per un totale di quasi 300 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate.

Nei prossimi giorni continuerà l'operazione anti-droga