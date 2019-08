Priolo Gargallo, tentano di rubare cassaforte alla Co.Ge.Ma: arrestati

Si sarebbero introdotti all’interno dei locali della società “CO.GE.MA.”, in contrada Biggemi a Priolo Gargallo, ormai dismessa, e dopo aver danneggiato gli infissi, avrebbero tentato di trafugare un caricabatteria professionale ed una cassaforte a muro, prima sradicata e poi aperta. A fermarli i Carabinieri che li hanno sorpresi nella flagranza del reato di tentato furto aggravato.

A finire in manette Michele Gangemi, 28 anni, Pasquale Licandro, 24 anni, entrambi disoccupati catanesi pregiudicati, e L.P. 28 anni, autotrasportatore, catanese incensurato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due pregiudicati sono stati condotti al Cavadonna, mentre il 28enne incensurato è stato rimesso in libertà.