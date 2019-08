Siracusa, concessione loculi in commissione e poi Consiglio

Si riuniranno, in questi giorni, terza e quarta commissione consiliare, congiuntamente, nella giornata di lunedì 19 agosto per trattare l'argomento tanto dibattuto della concessione dei loculi. L'argomento, inoltre, approderà come punto all'Ordine del giorno nella seduta di consiglio comunale fissata per martedì 20 agosto, all'Urban Center, in via Nino Bixio, alle ore 10.30.

Pare, che a questo consiglio ci sarà una partecipazione dei cittadini che sui social si stanno mobilitando.