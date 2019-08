Melilli, a fuoco un appartamento in via Sandro Pertini

Sono divampate le fiamme all'interno di un appartamento in via Sandro Pertini, a Melilli. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Augusta e una di Siracusa, con il supporto di autoscala e autobotte dalla centrale. Indagano i Carabinieri.

Danni soltanto in cucina da dove pare sia partito l’incendio da un elettrodomestico. Nessun ferito