Siracusa, incendio Riserva Ciane Saline: il gruppo consiliare dei Verdi chiede incontro a Libero Consorzio

Hanno chiesto un incontro con il Libero consorzio i consiglieri comunali del Verdi, Andrea Buccheri, Michele Buonomo e Salvatore Costantino, per parlare dell conseguenze dell'incendio alla Riserva Ciane Saline. "L'obiettivo deve essere quello di - spiegano i tre - indirizzare un piano d'azione condiviso perché non si corrano più rischi di questo genere soprattutto come accaduto con più gravità nella Riserva delle Saline di Priolo".

"Oltre alle tante sterpaglie , possono considerarsi limitati i danni , riconducibili ad un ettaro di macchia mediterranea per lo più canneti. - spiegano - Le fiamme sono infatti rimaste circoscritte più all'area delle Saline che del fiume Ciane. Occorre , da adesso in poi, rafforzare ogni possibilità di prevenzione. Rendiamo merito alla strada che il Libero Consorzio ha voluto intraprendere partecipando ad un avviso pubblico della Regione che apporterà alcuni finanziamenti con fondi del PO Fesr Sicilia 2014/2020. Un progetto di interventi di rimozione e bonifica di detrattori ambientali , quale l'amianto in particolar modo. Ma occorre concentrare le maggiori attenzioni sulla vegetazione".