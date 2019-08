Siracusa, Scerra su zone Zes: "abbiamo salvaguardato gli interessi della provincia”

In totale le Zes occuperanno 5.580 ettari di territorio e di questi, 700 saranno ricadenti nella provincia di Siracusa. A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 stelle, Filippo Scerra: "Certamente la Regione poteva fare di meglio per la nostra provincia, includendo alcuni territori che sono stati esclusi - commenta il deputato a 5 Stelle - ma vista la situazione di partenza, possiamo guardare con sufficiente soddisfazione al risultato raggiunto. A fine luglio le indiscrezioni riportavano poco più di 300 ettari assegnati a Siracusa. Sarebbe stato un fallimento enorme."

Adesso nelle zone Zes, infatti, rientra anche Augusta con 353 ettari che comprendono il Porto di Augusta, il retroporto e Tifeo.

Il Sindaco Cettina Di Pietro, nonostante le aree da lei proposte per il territorio di Augusta siano state integramente recepite nel decreto assessoriale, si dichiara comunque moderatamente soddisfatta perché la discrasia coi territori assegnati a Catania rimane comunque eccessiva; pertanto, insieme al deputato Filippo Scerra, chiederà al Ministero di eseguire una verifica sulla corretta applicazione di criteri nella individuazione delle aree assegnate.