Canicattini Bagni, disservizio idrico: acqua marrone dai rubinetti

Acqua marrone dai rubinetti di Canicattini Bagni nella nottata. "Bolle d'aria nelle condutture", ha spiegato l'Amministrazione comunale, ma comunque tanti i disagi per i cittadini.

"Il colore marrone o giallo può essere dovuto all'uso di tubature vecchie o non usate da tempo dove l'acqua ferma ha favorito il processo di corrosione dei tubi e la formazione di rugine. - dice il presidente del Movimento Giustizia & Libertà Giuseppe Natalino - Una volta che le tubature ritornano in funzione l'ossido di ferro viene rimosso e arriva nei rubinetti delle utenze. Sorge un dubbio: è possibile che per ovviare al problema della portata dovuta alle concessioni date si stia ovviando utilizzando condotte vecchie non utilizzate da tempo? Altro fattore causa dell'intorpidimento dell'acqua potrebbe essere il livello minimo dei serbatoi in quanto durante il riempimento la pressione smuove i depositi fangosi sul fondo."

Il Movimento chiede maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini e chiede una soluzione definitiva al problema.