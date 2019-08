Nel Siracusano, restyling negli uffici postali dei piccoli comuni

Sono cinque i piccoli comuni della provincia di Siracusa interessati al restyling degli Uffici postali. In primis sono state ridipinte le cassette rosse, in tre Uffici Postali è stato installato il Wi-Fi gratuito e 1 sede è stata interessata da abbattimento barriere architettoniche.

L'iniziativa rientra nel progetto dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma.

Tale programma, che è ancora in corso e prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi.