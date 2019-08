Siracusa, volontari di Nuova Acropoli abbelliscono dissuasori in cemento

L'Operazione Nettuno dei volontari di Nuova Acropoli, che si sta svolgendo tra Punta Milocca e Arenella, si arricchisce di una nuova attività, ovvero l’abbellimento dei dissuasori in cemento che delimitano il traffico in varie zone balneari.

Una squadra appositamente creata si è occupata di dipingere 20 cilindri in cemento utilizzando varie tecniche e inserendo belle immagini e frasi di ispirazione alla bellezza e filosofiche; inoltre, al loro interno è stata svolta la piantumazione di piante grasse.