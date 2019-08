Siracusa, Operazione Ferragosto sicuro: 9 persone denunciate, elevate sanzioni per un totale di oltre 50mila euro

Cinquanta pattuglie e 110 uomini su strada nei giorni tra il 14 ed il 15 agosto per garantire a turisti e cittadini un Ferragosto sicuro e prevenire comportamenti pericolosi alla guida, con un occhio particolare alla zona balneare e ai luoghi della movida giovanile. Questa l'operazione messa in campo nei giorni scorsi dai Carabinieri, di concerto ed in forma complementare con i servizi effettuati dalle altre Forze di Polizia presenti sul territorio della provincia di Siracusa.

Fermate e sottoposte a controlli oltre 550 persone e 400 veicoli. Nove sono state le persone denunciate, di cui 2 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, 1 per inosservanza provvedimenti Autorità, 2 per furto aggravato, 2 per evasione, 1 per porto illegale di arma punta e taglio ed 1 per minacce.

Controllati 123 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale (arrestati domiciliari e sorvegliati speciali) e segnalati alle competenti Autorità amministrative 5 assuntori di sostanze stupefacenti con complessivi recuperi di oltre venti dosi di stupefacente, tra cui hashish e marijuana, sottoposte a sequestro.

Tante le violazioni al codice della strada che hanno portato a 78 contravvenzioni per un importo complessivo di oltre 55mila euro circa e più specificamente: 5 per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool o stupefacenti, 14 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 7 per l’uso durante la marcia di telefoni cellulari, 5 per mancato uso del casco, 14 per circolazione con veicoli sprovvisti della copertura assicurativa, 7 per guida senza patente o con patente revocata, 8 per circolazione con veicoli senza revisione, e 18 altre violazioni in materia di Codice della Strada. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 15 veicoli.