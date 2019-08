Nel Messinese, lite per parcheggio finisce con duplice omicidio

Due persone, Antonino e Fabrizio Contiguglia, zio e nipote, rispettivamente di 60 e 30 anni, sono stati uccisi a Ucria (Me) ieri sera a colpi di fucile dopo una lite nata per parcheggio con un'altra persona. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un loro parente, trasportato in gravi condizioni nell'ospedale di Patti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno fermato il presunto assassino barricatosi in casa. Subito dopo la sparatoria è scoppiata una violentissima rissa tra persone vicine alle due vittime e all'omicida.