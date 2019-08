Siracusa, la festa dell'Assunta: la processione

Il 15 agosto clou dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta.

Alle 19 il via alla processione dalla Chiesa di San Filippo Apostolo, che, dopo aver attraversato le vie di Ortigia, è arrivata al Porto Grande qui l'imbarco della statua sul rimorchiatore. Una volta giunta al largo, circondata dall'immancabile gruppo di barche, la benedizione del mare, il lancio della corona di alloro e la preghiera per i caduti in mare. Una volta tornata sulla terraferma processione di rientro del simulacro nella chiesa di San Filippo Apostolo.