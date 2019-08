Avola, si chiude in casa e appicca il fuoco: denunciato 39enne. Messi in sicurezza i condomini

Si barrica dentro casa propria, all'interno di un appartamento popolare in via Salonia, ad Avola ed appicca il fuoco. Il fatto si è consumato ieri, ad Avola, dove un uomo di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia, ed attualmente sottoposto a detenzione domiciliare, con patologie psichiatriche è stato salvato dopo lunga opera di convincimento da parte della Polizia. Sul posto anche i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Gli uomini del Commissariato hanno poi accompagnato l'uomo all’Ospedale di Avola per lievi ustioni, sottraendolo anche all’ira dei vicini che si erano notevolmente preoccupati e spaventati a causa dell’incendio e lo hanno, successivamente, denunciato per il reato di danneggiamento a mezzo incendio. Alcuni condomini sono rimasti lievemente intossicati dal fumo emanato dal rogo e hanno fatto ricorso a cure mediche. Il denunciato è stato poi condotto presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Umberto I di Siracusa e sottoposto ad un TSO.

Tutti i residenti dello stabile sono rientrati nelle rispettive abitazioni.