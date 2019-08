Siracusa, la Lega risponde a Italia su mancato incontro con Salvini: "sindaco troppo impegnato a fare inutili propagande"

"Il sindaco Italia, troppo impegnato a fare inutili propagande, non ha ritenuto il Ministro Salvini degno di stringergli la mano, ha preso forse ordini dal Presidente del consiglio comunale grillino, pur di tenersi incollato la poltrona".

Così Massimo Gionfriddo responsabile organizzativo Lega Sicilia e Leandro Impelluso commissario provinciale replicano al sindaco di Siracusa, il quale ha boicottato il ministro Salvini in città domenica scorsa.

"Chissá, - continuano i due - forse il Sindaco è mancato all'incontro perché non desiderava avere con il Ministro uno scambio di vedute a proposito della sua teatrale sortita sulla Sea watch o della sua presenza in testa ad un gruppetto di bimbi mentre sorreggeva un cartello pro sindaco di Riace, o forse non voleva che si potesse sfiorare lo scottante tasto delle recenti indagini sui probabili brogli elettorali. O cosa altrettanto probabile, sarà stato impegnato nel suo studio, per rispondere alle infinite richieste dei suoi concittadini avviliti e delusi da questa amministrazione che definire fallimentare è un eufemismo!".