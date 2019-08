Santa Maria di Licodia, I° concorso di fotografia per San Giuseppe

Un concorso fotografico è l’occasione per un appassionato di fotografia di uscire dal caldo guscio casalingo dove di solito si mostrano le proprie immagini agli amici per andare a riceve un giudizio e un confronto con persone qualificate. Da qualche anno la fotografia ha assunto un ruolo sempre più importante nell’espressione artistica. L’avvento degli smartphone ha reso più facile fotografare, ma al posto di appiattire il mondo della fotografia ai “selfie” e alle immagini di cibo, piano piano attraverso un faticoso percorso, sta diventando espressione artistica. La fotografia è un’arte semplice, immediata e rappresenta il modo in cui ciascuno di noi legge il mondo. Ci sono diversi temi nella fotografia e diversi stili.

Uno dei temi più importanti è quello delle “feste religiose”. Un tema molto fotografato i in Sicilia, date le profonde tradizioni cattoliche nell’isola che le vede protagoniste praticamente in tutti i Comuni. Da quando il grande fotografo siciliano Ferdinando Scianna ha realizzato il libro “Feste religiose in Sicilia” questo tema ha assunto un enorme interesse e grande passione fotografica e non solo per i fotografi siciliani. Per esempio venne In Sicilia a seguire per 10 anni le feste religiose il grande fotografo Koudelka dell’Agenzia Magnum e i suoi lavori su questo tema hanno trovato spazio nella sua retrospettiva a Praga. Quindi il concorso fotografico è anche un’occasione per evidenziare come la lettura fotografica di oggi sia cresciuta rispetto ai maestri di ieri. In questo senso sono sempre di più i concorsi fotografici che sono offerti agli amatori, dai più banali in Instragram che si vincono a colpi di like a quelli molto importanti dove sono valutate le proposte autoriali.

Proprio su quest’ultimo genere di concorsi è molto interessante quello bandito a Santa Maria di Licodia (Comune in provincia di Catania) dal comitato per la festa patronale dedicata a San Giuseppe e dall’associazione Photo Grafia. Viene richiesto agli autori di inviare un portfolio fotografico che riguardi le feste religiose entro il 20 agosto. Il vincitore sarà invitato a fotografare la festa che si terrà alla il 25 Agosto di quest’anno. Alle foto che realizzerà sarà dedicata una mostra. Sono previsti importanti premi anche per il secondo e terzo posto. Il soggetto del portfolio è davvero molto particolare e moltissimi amatori siracusani avranno nelle loro memorie digitali foto che riguardano le tante feste religiose nella nostra Sicilia. Finalmente un’occasione seria dove presentare un proprio percorso artistico e avere un confronto serio con la possibilità di vedere il proprio lavoro stampato e mostrato.

Per aderire e ulteriori informazioni

Comitato San Giuseppe – Patrono di Santa Maria di Licodia, Piazza Umberto I, 2 – 95038 - Santa Maria di Licodia Tel. +39 347 9599134 mail: comitatosgiuseppe@pec.it

sito internet. www.facebook.com/pg/sangiuseppelicodia

Photo Graphia, Associazione Culturale Via Giacomo Puccini, 30 – 93017 – San Cataldo [CL] Tel. + 39 347 0651992 mail: santoeduardodimiceli@yahoo.it